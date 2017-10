Vettel startis esireast koos MM-sarja üldliidri Lewis Hamiltoniga (Mercedes), enne tänast oli kahe mehe vahe sarjas 34 silma. Hiljem tuli aga välja, et sakslane läks rajale defektse süüteküünlaga ning viiendal ringil andis meeskond Vettelile teada, et mees peab sõidu pooleli jätma.

Not how we wanted today's fight to end... Here's to a proper scrap in the USA! ???? #JapaneseGP https://t.co/95q5U8XpZ2 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) October 8, 2017

Hamilton suutis lõpuringidel Mercedese piloodi Max Verstappeni enda selja taga hoida, leides väikest abi ka Fernardo Alonsolt, kelle taha Verstappen jäi, ning võitis etapi hollandlase ees 1,211 sekundiga. Kolmas oli Verstappeni meeskonnakaaslane Daniel Ricciardo, kes kaotas britile 9,679 sekundit.

Soomlased Valtteri Bottas (Mercedes; +10,580) ja Kimi Räikkönen (Ferrari; +32,622) olid neljas-viies. Punktidele mahtusid ka Esteban Ocon ja Sergio Perez (Force India), Kevin Magnussen ja Romain Grosjean (Haas) ning Felipe Massa (Williams).

"Meil on sellel aastal veel võimalus [MM-tiitel võita]," sõnas Vettel pärast katkestamist Sky Sportsile. "Meeskond on hea, me areneme iga etapiga. Me oleme pettunud, aga peame puhkama ja järgmistel etappidel gaasi põhja suruma."

Neli etappi enne hooaja lõppu edestab Hamilton nüüd Vettelit 59 punktiga.