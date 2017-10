Viimasel võistluspäeval ei suutnud ükski konkurent näidata Citroenil sõitva põhja-iirlase Kris Meeke'iga sarnast minekut - 38-aastane Meeke võitis kuuest kiiruskatsest viis, ainsana jäi võit võtmata viimasel, power stage'il, kus saatis edu Dani Sordot. Meeke'ile oli see karjääri viiendaks MM-etapi võiduks.

Meeke edestas üldarvestuses teise koha saanud Sebastian Ogier'd 28 sekundiga, kolmanda koha võttis Ott Tänak, Ogier' meeskonnakaaslane M-Spordis, kes kaotas Meeke'ile 33 sekundit.

Päeva kolmandal katsel tabas MM-sarjas Ogier'd jahtinud belglane Thierry Neuville (Hyundai) masina parem esiratas tee ääres olnud kivi ja intsidendi tagajärjel pidi Neuville ralli sootuks pooleli jätma.

Viimaselt katselt ehk power stage'ilt teenis viis punkti seega Dani Sordo, neli punkti sai kirja Kris Meeke, kolm punkti Sebastian Ogier, kaks punkti Ott Tänak ning ühe punkti Juho Hänninen.

MM-sarja üldarvestuses on Ogier'l üldliidrina nüüd 198 punkti, Ott Tänakul teisena 161 silma ja Thierry Neuville'il kolmandana 160 punkti.

M-Spordile oli Kataloonia ralli ülimalt edukas, sest sisuliselt kindlustati MM-tiitlid nii sõitjate kui meeskondade arvestuses. Viimati tuli Ford tehasetiimide arvestuses meistriks täpselt kümne aasta eest, kui meeskonda kuulusid Marcus Grönholm ja Mikko Hirvonen.

Ralli käik:

14. katse (6.28 km). Tänak näitas päeva avakatsel head kiirust, jäädes katse võitnud Kris Meeke'ist maha 1,1 sekundit. Sama aja sõitis välja ka Thierry Neuville. Tänaku meeskonnakaaslane Sebastian Ogier kaotas eestlasele 0,6 sekundit, seega vähendas Tänak üldarvestuses temaga vahe 0,9 sekundile. Meeke edestab Tänakut 15,6 sekundiga.

"Polnud paha," tunnistas Tänak katse finišis ralliraadiole. "Täna tuleb tihe rebimine, meil pole parim seadistus, aga üritame anda endast parima ja vaatame, mida see meile annab."

15. katse (16,35 km). Katse võidab üldliider Meeke, kes edestab Dani Sordot kolme sekundiga. Tänak näitab viiendat aega ning jääb britist maha 4,5 sekundit, Ogier'st omakorda 0,7 sekundit. Ralli peab pooleli jätma soomlane Esapekka Lappi, kes sõitis rajapiirdesse.

Üldarvestuses suurendas Meeke prantslasega vahet 18,5 ning eestlasega 20,1 sekundile.

16. katse (14.50 km). Meeke on taaskord kiireim, edestades Hyundai meest Dani Sordot 1 ning Toyotal sõitvat Juho Hännineni 1,2 sekundiga. Ogier ja Tänak on viies-kuues, kaotades vastavalt 5,4 ning 5,6 sekundiga. Katastroof tabab aga Neuville'i, kelle esimene parem ratas puruneb ja mees peab ralli katkestama.

"Mäng on läbi," sõnas pettunud Neuville katse finišis, vihjates nii käimasolevale rallile kui ka MM-sarjale üldiselt - enne Kataloonia rallit kaotas Neuville Ogier'le 17 punktiga, hooaja lõpuni on jäänud veel kaks etappi Suurbritannias ning Austraalias.

Juhul, kui Tänak suudaks ralli lõpetada kolmanda kohaga, teeniks ta Katalooniast 15 silma, mis tähendaks, et eestlane kaotaks Neuville'ile üldarvestuses kolmandana vaid ühe punktiga. Teine koht ja 18 punkti tähendaksid belglase ees juba kahepunktilist edu. Samuti jagatakse power stage'i viiele esimesele sõitjale lisapunkte (esimene koht viis silma, teine neli jne). Tänaku ja Ogier' vahe oli Kataloonia ralli alguses 33 silma.

Meeke suurendab edu Ogier' ees 23,9 sekundile, Tänak kaotab 16. katse järel britile 25,7 sekundit.

17. katse (6.28 km). Täna ei saa Meeke'i vastu vist küll keegi - neljas järjestikune katsevõit britile, kes edestab teise aja välja sõitnud Ogier'd 2,3 ja kolmandat meest Tänakut 2,8 sekundiga. Ralliraadiole kurdab Tänak, et kruusakäigukastiga on raske sõita ja praegu on tähtis auto finišisse tuua.

Üldarvestuses edestab Meeke prantslast 26,2 ning eestlast 28,5 sekundiga. Neuville'i katkestamise tõttu tõusis kaheksandaks Teemu Suninen.

18. katse (16.35 km). Järjekordselt näitab kiireimat aega Meeke, Dani Sordo kaotab talle 0,2 sekundiga. Kolmas on Ogier (+1,1) ja Tänak neljas (+3,2). "Loodetavasti saame power stage'il häid punkte," sõnas Tänak ralliraadiole ja kinnitas veelkord, et praegu on väga tähtis auto tervelt finišisse tuua.

Ogier' ning Tänaku vahe on enne otsustavat katset suurenenud 4,4 sekundile.

19. katse (14.50 km). Dani Sordo rikkus Meeke'i suurepärase seeria, edestades teda power stage'il 3,5 sekundiga. Tänak kaotas hispaanlasele 4,8 sekundit ja sai neljanda koha.

Tänakut ja Ogier'd jäi ralli lõpus lahutama täpselt viis sekundit.

Kataloonia MM-ralli lõppseis:

1. Kris Meeke Citroen 3:01.21,1

2. Sebastien Ogier Ford + 28,0

3. Ott Tänak Ford + 33,0

4. Juho Hänninen Toyota + 54,1

5. Mads Östberg Ford + 2.26,2

6. Stephane Lefebvre Citroen + 2.43,0

7. Elfyn Evans Ford + 4.37,4

8. Teemu Suninen Ford + 8.22,7