"Mäng on läbi," sõnas pettunud Neuville katse finišis, vihjates nii käimasolevale rallile kui ka MM-sarjale üldiselt - enne Kataloonia rallit kaotas Neuville Ogier'le 17 punktiga, hooaja lõpuni on jäänud veel kaks etappi Suurbritannias ning Austraalias.

#Neuville forced to retire from @RallyRACC with broken wheel. #WRC #HyundaiWRC

16. katse (14.50 km). Meeke on taaskord kiireim, edestades Hyundai meest Dani Sordot 1 ning Toyotal sõitvat Juho Hännineni 1,2 sekundiga. Ogier ja Tänak on viies-kuues, kaotades vastavalt 5,4 ning 5,6 sekundiga. Katastroof tabab aga Neuville'i, kelle esimene parem ratas puruneb ja mees peab ralli katkestama.

