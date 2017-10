Holland on MM-finaalturniirilt eemale jäämas

A-grupis teist positsiooni hoidvalt Rootsil on enne viimast vooru 19 ja Hollandil 16 punkti. Võrdsete punktide puhul saab otsustavaks üldine väravatevahe ning see on Rootsil ülekaalukalt parem (26:7 vs 19:12). Suure panuse edasipääsu andis Rootsi täna, kui kodus purustati Luksemburg 8:0. Hollandile ei pakkunud seega suurt rõõmu ka Valgevene alistamine võõrsil tulemusega 3:1.

Tegemist oleks Hollandile teise ebaõnnestumisega järjest, sest ei jõutud ka mullusele EM-finaalturniirile. 2014. aasta MM-finaalturniiril mängiti aga hästi ja saadi kolmas koht.

Valikgruppi juhib 20 punktiga Prantsusmaa, kes sai täna võõrsil 1:0 jagu Bulgaariast. Viimases voorus minnakse kodus vastamisi Valgevenega. Kolmandas viimase vooru mängus kohtuvad Luksemburg ja 12 punkti peal olev Bulgaaria. Nii Valgevenel kui ka Luksemburgil on viis punkti.

Kõik jääb viimase vooru otsustada ka B-grupis, kus Šveitsil 27 ja parema väravatevahega Portugalil 24 punkti. Seega vajab valitsev Euroopa meister kodus šveitslaste vastu võitu. Täna alistati võõrsil Andorra 2:0 ja Šveits oli kodus parem Ungarist 5:2. Veel samasse alagruppi kuuluvad Fääri saared ja Läti viigistasid 0:0.

Seni kõik mängud võitnud Šveitsil on enne viimast vooru 27, Portugalil 24, Ungaril kümme, Fääri saartel üheksa, Lätil ja Andorral neli punkti. Ungari võõrustab viimases voorus Fääri saari ja Läti Andorrat.