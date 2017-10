Bigbank Tartu alistas kindlalt Selver Tallinna

Vaid 90 minutit väldanud matši lõppedes särasid tablool võõrustajate 0:3 (18:25, 22:25, 23:25) kaotusnumbrid. Kohe matši alguses jäädi tõsiselt hätta Bigbank Tartu võistkonna servidega ja see trend vältas kohtumise lõpuni. Võitjad lõid lõpuks 11 serviässa, Selveri meeskond viis. Vastuvõtul oli Bigbank Tartu näitaja 51,8 protsenti ja valitseval Eesti meistril 42,6. Rünnakul evisid võitjad samuti selget ülekaalu (55,6 vs. 44,1 protsenti), vahendab Volley.ee.

Avageimis rebis Bigbank Tartu ette 11:6 ja hoidis selget vahet lõpuni. Teises oli külalistel taas 11:7 edu, ent Selver Tallinn jõudis 12:12 viigini ja haaras seisul 15:14 ka juhtohjad. Bigbank Tartu vastas aga kahe järjestikuse punktiga ja geimi lõpetas Brook Sedore’i ründelöök. Kolmandas geimis juhtis Bigbank Tartu juba 20:14, ent Oliver Orava head serviseeriat ei suutnud pidurdada ka tartlaste juhendaja Oliver Lüütsepa kaks mõtlemisaega. Pärast Reimo Rannari serviässa olid võõrustajad taga vaid 19:21 ja Taavi Nõmmistu otsepunkt tõi võistkonnad 22:22 viigile. Järgnes ülipikk pallivahetus, kus Sedore’i suutis kahel korral blokiga pidurdada Selveri nooruke sidemängija Renet Vanker, ent kolmandal katsel sai leegionär oma tahtmise. Jokkerina sekkus servima temporündaja Martin Ruul, kes lõi ässa ja tõi Bigbank Tartule esimese matšpalli. Selle Selver Tallinn küll neutraliseeris, ent Albert Hurda serv lendas seejärel võrku.

Sedore oli 17 punktiga matši parim. Sama efektiivsusnäitaja (+10) kogus ka 14 punkti toonud Stefan Kaibald. Hiiumaalt pärit nurgaründaja kõmmutas 15 tõstest punktiks koguni 11. Curtis Stocktoni arvele jäi üheksa ja Meelis Kivisillale kaheksa punkti. Selver Tallinna punktid jagunesid väga võrdselt: Nõmmistu 11, Hurt 10, Rannar 9, Orav kaheksa.

Ajaloo esimese Credit24 Meistriliiga kodumängu pidas Saaremaa Võrkpalliklubi, kes alistas Tallinna Tehnikaülikooli võistkonna 3:0 (25:19, 27:25, 25:13). Teises geimis evis pealinna meeskond head võiduvõimalust, ent vormistamata jäid nii 20:16 kui 23:20 eduseisud. "Me vaatasime pärast esimest geimi, et mäng on ühel pool, aga niimoodi nagu me teist geimi mängisime, ei saa," märkis võitjate peatreener Urmas Tali portaali saaremaasport.ee vahendusel. "Oli vaja rohkem emotsiooni, päris tuimalt ei saa võrkpalli mängida ja kui emotsiooni ei ole, on igasuguse vastase vastu raske. Kui annad väikese võimaluse, võetakse sellest kinni, antakse endast maksimum ja mäng läheb tasavägisemaks. Lihtne." Võitjate edukaim oli slovakist nurgaründaja Tomaš Halanda 11 punktiga, saarlased Helar Jalg ja Siim Põlluäär lisasid kumbki kaheksa. TTÜ-l jõudis kahekohalise saldoni Richard Orutar, kes tõi kümme punkti.

Credit24 Meistriliiga tiitlikaitsja Rakvere Võrkpalliklubi sai võõrsil 3:1 (21:25, 25:22, 25:20, 25:16) võidu Järvamaa Võrkpalliklubi üle. Koduvõistkonna juhendaja Laimons Raudsepa sõnul sai üheks võtmeteguriks tegutsemine servil. "Vastane tegi meile väga palju pahandust isegi lihtsate pallingutega. Meie pallinguosakond neid aga halvata ei suutnud. Meeskonnana on meil parandamisruumi palju ja eeskätt just vaimses pooles," rääkis Järvamaa võistkonna peatreener.

Kolmanda võidu teenis Pärnu Võrkpalliklubi, kes alistas koduväljakul RTU/Robežsardze 3:0 (25:18, 25:23, 25:18). Võõrustajate ülekaal oli eriti selge vastuvõtul, kus nende positiivne näitaja oli 89,6 protsenti ja lätlastel 54,2. Blokipunkte teenis Pärnu kolm korda rohkem (9-3) ja serviässasid löödi viis, vastased teenisid ühe otsepunkti. Võitjate suurim punktitooja oli leedulasest diagonaalründaja Edvinas Vaškelis, kes tõi 68,2-protsendilise rünnakuefektiivsuse juures 17 punkti ja jäi 14ga plussi. Toms Švans lisas tosin punkti, millest kolmandik tulid blokiga.

Pühapäeval kell 15:00 võõrustab Pärnu Võrkpalliklubi liidrite duellis VK Biolars/Jelgavat, teine Eesti klubide osalusel peetav mäng toimub Paides, kus Järvamaa Võrkpalliklubile sõidab küll Bigbank Tartu. See kohtumine stardib kell 17:00. Tund aega varem saab hoo sisse aga tänavune karikasari, kui kaheksandikfinaali avamängus võtab Saaremaa vastu Eesti Maaülikooli võistkonna.