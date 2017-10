Wilson: me pole olukorras, kus võiksime Meeke'i püüda

Enne viimast päeva juhib rallit Citroeni piloot Kris Meeke, kes edestab 13 sekundiga Sebastien Ogier'd ja 14,5 sekundiga Ott Tänakut.

See nädalavahetusel näitab kui põnevad need maailmameistrivõistlused on. Võitlus on nii tihe ja kõik pingutavad kõvasti - seda on fantastiline vaadata ja homme on kõigil pinge peal," lausus Wilson võistkonna pressiteate vahendusel.

"Täna näitasid Sebastien ja Ott tugevat sõitu ja mõlemad on pjedestaalipositsioonil, mis oleks võistkonnale suurepärane tulemus. Fiesta tõestas taas konkurentsivõimet kõigil teekatetel ja me saime kiireimaid aegu nii kruusal kui ka asfaldil."

"Meie põhikonkurentidel oli ebaõnne ja keegi soovi seda, aga keskendume oma positsiooni säilitamisele," jätkas tiimijuht. "Realistlikult võttes pole me olukorras, kus võiksime Krisi püüda, nii et oleme õnnelikud ka praegustel positsioonidel lõpetades."