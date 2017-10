Ott Tänak: väga raske on vahet sisse sõita

"Pjedestaal on alati eesmärgiks ja oleme hetkel selle kindlustamiseks heal positsioonil ehk siis oli hea päev," lausus Tänak võistkonna pressiteate vahendusel. "Alguses ei tundnud me end autos nii hästi, aga leidsime peagi hea tasakaalu ja pärast seda läksid ajad paremaks."

"Meie eesmärk on saada nii palju punkte kui võimalik, aga nagu näha, siis kõik pingutavad väga tugevalt ja väga raske on vahet sisse sõita. Isegi täiusliku katseläbimise juures võid katsevõidu mõne kümnendikuga kaotada."

Rallit juhib Citroeni piloot Kris Meeke, kellele Sebastien Ogier (Ford) kaotab 13 sekundiga. Tänak jääb omakorda tiimikaaslasest pooleteise sekundi kaugusele. Neljandat kohta hoidev Juho Hänninen (Toyota) kaotab eestlasele pea paarkümmend sekundit.

"Kris on väga tugev ja temaga on raske võidelda, aga oleme endiselt väga konkurentsivõimelisel positsioonil ning tähtis on jõuda lõpuni ja teenida need punktid nii võistkonnale kui ka endale. Jätkame kindlasti üritamist, nii et vaatame mis saab."