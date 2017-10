Martin Reim: need väravad olid läbimängitud ka treeningutel

Läbi aegade teine 6:0 võit Eesti jalgpallikoondisele. Alustuseks skoorist endast - kõlab ikka edevalt küll, isegi kui Gibraltari koefitsendi siia juurde paneme.

Seis seisuks. Loomulikult tahtsime seda mängu võita. Tore, kui neid väravaid lööme. Mängus meeldis, et me pole väga ammu löönud väravaid standardolukordadest. Natuke rõhusime nende peale treeningutel ja need töötasid täna. Väravad olid läbimängitud ka treeningutel. Selle üle oli hea meel! Mäng ei olnud võib-olla nii ladus ja oli ka palju valesööte või valearvestusi. See oli tingitud ka sellest, et otsisime seda söötu väga tihti ettepoole ja seda on alati keerulisem teha.

Käime selle mängu natuke rohkem läbi. Algas üsna keeruliselt - kohe post, mille Gibraltar lõi ja taga paistis päris hõre.

Jah, ma ei oskagi öelda, kas kohustus või tunne, et esimese kümne minuti pallid kukkusid Gibraltari mängijatele. Me ei olnud piisavalt agressiivsed neid pressima. Ma ei ole ka piisavalt rahul selle kümne minutiga.

Ja siis, nagu ütlesid, esimese poolaja väravad standarditest ja korralik firmamärk on meil need Taijo Teniste audivisked.

Kariibide turniiril lõime ka ühe värava audijärgsest olukorrast, aga üldiselt oleme seda aeg-ajalt proovinud ja see on üks väike osa standardolukordadest, mida aeg-ajalt võib kasutada.

Oleme ju rääkinud ka, et me hirmus palju standarditest viimasel ajal löönud ei olegi.

Ei olegi. Pigem on olnud eelmistel aastatel trend, et saame ise standarditest. Ka sel aastal oleme saanud kaitsestandardid lukku ja eks töötame, et ees edu tööks. Täna töötas.

Ütle nüüd ausalt, kas Joonas Tamme algkoosseisu panemine oli puhtalt sellega seotud, et vaevalt keegi seda oodata oskas ja vaevalt vastane selleks ka mingitpidi valmistus?

Me teadsime, mismoodi Gibraltar mängib ja teadsime, mis probleemid võivad neil tekkida. Neil tekib probleeme, kui on suur tipuründaja, kes on võimas ja õhus hea. Vastaste kaitseliin ei ole kõige parem õhupallide pärast võitlema. Mul oli idee palle äärtelt viia kasti ja kui mõtleme, et oleme Kostjat kasutanud tipuründajana, siis kindlasti temal ei ole see trump. Meil oli vaja sinna vähe jõudu juurde ja Joonas oli sinna ideaalne valik.

Eks ta annab koondises ka praegu väga hea kaardi juurde.

Eks meil Eestis napib. Kuigi naljakas, sest klubis ju mängib Joonas keskkaitset. Klubi poolt on ta väga vajalik keskkaitsjana. Ega tal ei olnud lihtne ründes mängimata kohe lülituda, aga õnneks nii ruttu need omadused ei unune ja tegelikult ta tegi väga korraliku mängu.

Ega meil ei olegi mõnda aega sellist meest koondises olnud, kest just gabariidi ja suurusega neid palle võidaks.

Õhus tugev, oskab kätte ja tegelikult tal on väga hea kiirus. Mitu väravat, mis ka löömata jäid, jooksis kaitseliini kiirusega üle.

Mitmed ründavat mängijat said täna värava kirja. Kindlasti psühholoogiliselt oluline, mis sest, et vastane on Gibraltar.

Me ei saa alahinnata ühtegi vastast. Täna küll lõime kuus väravat, aga ega see kunagi kerge ei ole. Kodus pidime tükk aega vaeva nägema ja ega tänagi kõik väga ladusalt ei tulnud. Sest mängupilt oli nii ja naa, aga täna oli tähtsam need väravad lüüa. Esimese poolaja keskel, kui seis oli 2:0, 3:0, ei olnud väga vajadust kuhugi tormata, vaid hoida ja säästa jõudu. Temperatuur võtab ka rohkem võhmale kui praegu kodus.

Esimene hinnang Konstantin Vassiljevi väljakult äratulemisele. Kas tead, mis seal taga on?

Täpselt ei julge öelda, aga vist midagi tagareie lihasega on. Vaatame rahulikult. Ta polekski saanud edasi mängida. Meil olid vahetusmehed olemas. Juhtub jalgpallis.

Ja nüüd siis Bosnia.

Bosnia mänguks on kindlasti väga vajalik see võit. Saame kõik mõtted järgmisele mängule panna ja vähemalt hea tujuga sinna mängule minna. Meil viimases mängus ei ole midagi kaotada, saame ainult enda olukorda alagrupis parandada kas või punktide näol. Eks me seda üritama läheme.