Serviti andis euromängus kõva lahingu, ent kaotas kahe väravaga

Kordusmängule kaheväravalisest kaotusseisust minna pole kindlasti kõige hullem seis, ent Musting veel liigselt järgmise laupäeva suunas ei vaadanud. "Kodus on Nexe väga kõva, aga rätikut me ringi pole visanud. Saime siit kindluse, et suudame nii vaimu kui võimuga Nexe-tasemel tiimi vastu võrdselt mängida. Kindlasti oli meil täna abi ka suurest fännidearmeest saalis, neile tuhat tänu!"

"Pettumust kindlasti pole, aga kahju on küll – tundus, et nad olid meil konksu otsas," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting käsipalliliidu pressiteate vahendusel. "Meeskond tegi väga korraliku esituse. Tagaliin toimetas nii nagu ei kordagi varem sel hooajal, kaitse pidas ja Varusk oli väravas hea. Pole ühtegi paha sõna öelda, vaid õnnelik lõpp jäi tulemata."

