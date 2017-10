Pime tütarlaps läbis jooksutrenažööril 10-kilomeetrise rahvajooksu

Eriliseks teeb selle asjaolu, et pime jooksja läbis raja teiste jooksjate pea kohal, jooksutrenažööril, mida kandsid õlgadel 40 spordivabatahtlikku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ekstreemsustega on Mari-Liis Täht tegelenud varemgi. Näiteks on ta sooritanud langevarjuhüppe.

Aktsiooni eesmärk oli pöörata tähelepanu vaegnägijate ja puudega inimeste sportimisvõimalustele. Täht ei välistanud, et ta järgmisel aastal sama meetodiga juba täismaratoni ei võiks joosta.

"Ma ei tea, kuidas nad minu leidsid, võib-olla Facebooki kaudu, aga igatahes mina ütlesin, et ma olen nõus. Algul ma küll ei saanud aru, mis täpselt tuleb, aga kui nad tõstsid mu niimoodi üles, siis ma kiljatasin. Oli väga huvitav tunne, natuke kõikus," kirjeldas Täht.

"Jalgratas ka võbeleb, kui sa temaga sõidad. Ta on tegelikult hästi stabiilne, seepärast ta ongi nii pikk ja lai tehtud. Ja raskus on peal. Ma räägin, et see on nagu sipelgas, kes veab palki, et ta on hästi ühtlaseks aetud. Me teeme selle ühe korra ära, äkki siis mõnes teises riigis läheme sellega rajale. Aga kindlasti Tartust sai asi alguse," selgitas aktsiooni eestvedaja Ott Pärna.