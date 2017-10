Tartu Linnamaratoni võitis teist aastat järjest Raivo Alla

Kataloonia MM-ralli jätkub laupäeval teise võistluspäevaga, kus kokku on kavas seitse kiiruskatset. Ott Tänak - Martin Järveoja (Ford) alustasid päeva neljandalt kohalt, kuid vahed liidrite hulgas on väga väikesed.

Alla jooksis teistelt eest ära juba maratoni algfaasis ning finišis oli tema võit mäekõrgune, sest Raekoja platsile jõudis ta teistest enam kui neli minutit varem. Britt Jonathan Rosenbrier oli teine ajaga 2:36.20, kolmandana finišeeris ultratriatleet Rait Ratasepp (2:36.25). „Kui ma poole distantsi peale jõudsin, siis sain aru, et rajarekordit ei tule. Lõpupoole hakkas ka pistma ja tulid krambid, mistõttu olen õnnelik, et pidasin lõpuni vastu,“ rääkis Alla võistlusjärgselt.

