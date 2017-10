Viik Soomega sai Horvaatia peatreenerile saatuslikuks

64-aastane Cacic asus horvaate juhendama 2015. aastal, kui vallandati toonane peatreener Niko Kovac. Eelmisel aastal tüüris staažikas treener Horvaatia koondise Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, kirjutab Soccernet.ee.

Cacicile heideti kohaliku meedia poolt ette, et mees oli keskendunud liigselt Islandi koondise jälgimisele, kui üritas MM-valikgrupis esikohta püüda. Nii olevatki ta unustanud ära eilse mängu tähtsuse Soome vastu. Koondise suurim staar Luka Modric kritiseeris samuti Cacicit ja lisas, et seis on nende jaoks hetkel katastroofiline.

Horvaatia pole veel pääsu maailmameistrivõistlustele minetanud, kuid olukord on keeruline. Alagrupi liider on 19 punktiga Island, kellel on viimane mäng koduväljakul seni vaid ühe punkti kogunud Kosovo vastu.

Samal ajal kohtuvad 17 punkti peal olevad Ukraina ja Horvaatia ning eeldusel, et Island võidab, teenib selle vastasseisu parim koha play-offis. See aga ei tähenda veel loomulikult kindlat pääsu finaalturniirile ja Horvaatia situatsiooni raskendab asjaolu, et ukrainlastega tuleb esmaspäeval vastamisi minna võõral väljakul.