Nõmmel avati nimeline pink spordimees Heldur Tuulemäele

Nõmme linnaosa vanema Tiia-Liis Jürgensoni sõnul valiti pingi asukoht Hiiu staadioni juurde seetõttu, et Heldur Tuulemäe oli aastatel 1940-1945 Nõmme Kalju poiste- ja noortemeeskonna kesktormaja. „Praegu on ta klubi auliige ning Hiiu staadionil Nõmme Kalju kodumängudel sage külaline. Märkimisväärne on ka fakt, et tema nimele kuulub praeguseni veel Nõmme gümnaasiumi rekord saja meetri jooksus, mille ta just Hiiul 1948. aasta kevadel jooksis.“

Nimesildi kinnitasid pingi külge Heldur Tuulemäe ise, Nõmme linnaosa vanem Tiia-Liis Jürgenson, jalgpalliklubi Nõmme Kalju üks taasasutajatest Anton Siht ja Nõmme Kalju president Kuno Tehva. Lisaks Heldur Tuulemäele, Kuno Tehvale ja Anton Sihile meenutas Nõmme Kalju taasasutamist Eesti jalgpallikoondise esimene taasiseseisvumisjärgne peatreener Uno Piir.

1. oktoobril 1929. aastal Nõmmel sündinud Heldur Tuulemäe on seitsmekordne Tallinna koolinoorte meister kergejõustikus ja võrkpallis, kolmekordne Eesti noorte meister kergejõustikus. NSV Liidu noorte meistrivõistlustel on ta võitnud kaks hõbemedalit. 100 meetri jooksus on veteranide arvestuses Eesti rekord tänase päevani tema nimel. Heldur Tuulemäe on olnud kohtunik ligi 2000 võistlusel ning lööb nende korraldamisel veel praegugi kaasa, näiteks kaks korda aastas toimuval Rabajooksul.

Viimased 50 aastat on Heldur Tuulemäe osa võtnud spordiveteranide võistlustest kergejõustikus, võrkpallis, jalgpallis ja ujumises. Ta on osalenud liikumises „Eluterve Eesti“ ning on valitud mitme organisatsiooni auliikmeks.

Nõmmel on nimelised pingid veel kirjanikel Ira Lemberil ja Heljo Männil, kolmel kunagisel Nõmme linnapeal Alfred Lukinil, Johannes Lindemannil ja Ludvig Ojaveskil, suusatreener David Klassil ning olümpiavõitjal Jaak Uudmäel.