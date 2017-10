Tänak: vahetasime igaks juhuks käigukasti välja, loodetavasti püsime tempos

Kuigi näiliselt on Ott Tänak ja Martin Järveoja laupäeval jätkunud Kataloonia MM-ralli laupäevaste seniste katsete ajal näidanud head minekut, siis tegelikult on Fordi ekipaažil tulnud rinda pista päris mitme probleemiga ning ka edasine sõit ei saa kerge olema.

"Pärast tänast esimest kiiruskatset polnud me auto käitumisega eriti rahul ning oli üsna keeruline sõita. Tegime enne järgmist katset päris mitu muudatust ja suutsime masina tasakaalu parandada. Tunne oli palju parem ja oleme saanud seejärel näidata head sõitu," kommenteeris eestlane M-Spordi pressiteate vahendusel.

"Üheksanda katse lõpus kuulsime masinas kummalist heli ning vahetasime seetõttu pausi ajal igaks juhuks käigukasti ära. See aga tähendab, et meil pole auto tänaseks pärastlõunaks päris õigesti seadistatud ning saab olema veidi keerulisem. Loodetavasti püsime siiski tempos," nentis Tänak, et peale pandud käigukast on seadistatud kruusateedel sõitmiseks.