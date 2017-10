Vibulaskur Hendrik Õun teenis Eestile noorte olümpiamängude pääsme

Duellide vastaste selgitamiseks ja olümpiaringi tabeli kokku panemiseks kasutati sel nädalal toimuvate noorte maailmameistrivõistluste eelringi tulemusi. Hendrik Õun püstitas seal aga 60 meetri harjutuses uue Eesti rekordi 665 punkti ja see andis talle turniiriks 8. asetuse.

See omakorda andis aga vabapääsu esimesest kahest duellist otse 32 hulka, mis tähendas, et esimene duell oligi kohe otsustav 1/16 duell. Võit andnuks koha 16 parema hulgas ja ühtlasi ka Buenos Aireses toimuvate noorte olümpiamängude pääsme. Kahjuks läks aga vastane kohe esimeses seerias juhtima ja võitis duelli 2:0, 3:1, 4:2 ja 6:2.

Treener Jaanus Gross kommenteeris: "Täna töötasid need kaks vaba ringi tegelikult meie kahjuks, mitte kasuks. Tuuleolud olid väga keerulised ja siis kui tema alustas - oli teistel poistel juba kaks duelli selja taga."

Sellega polnud kogu võistlus siiski lõppenud, sest 16 parema hulka lasi end kaks Ukraina ja kaks Korea laskurit. See tähendas, et 1/16 välja langenud laskurite vahel korraldati kahe pääsme osas lisaturniir. Koha võtmiseks oli vaja võita kaks duelli.

Veerandfinaalis jäi Õun 0:4 seisul taha, kuid suutis lõpuks duelli 6:4 võita. "Ta leidis ühel hetkel oma laskmise üles ja hakkas jooksma. Loomulikult tuul mängis, kuid laskmine oli hoopis kindlam," sõnas treener Gross. Kuid sellest hoolimata ei möödunud ka poolfinaal kergelt - peale 4:4 seisu viigistati ka viimane seeria ja 5:5 seisult mindi ühenoolesele ümberlaskmisele.

See üks nool otsustas, kas olümpiakoha saab Poola või Eesti. Laskmiseks on aega 40 sekundit ja esimese 30 sekundi jooksul kumbki laskur tugeva tuule tõttu lasku ei sooritanud - oodati vaiksemat hetke. Kui jäänud oli ainult 10 sekundit, siis mõlemad laskurid mõistsid, et valikut enam ei ole - lask tuleb teha.

Hendrik Õun kommenteeris viimasel viiel sekundil toimunut: "Teadsin, et sellise tuulega pean lihtsalt jõuga selle lasu tegema. Sihik ei seisnud üldse keskel ja nool tabas punasesse. Olin sellega rahul, sest minna oleks võinud ka palju hullemini. Ikka uskumatu tuul oli siin." Samal ajal lasu sooritanud vastane ei saanud isegi matile pihta, sest tuul viis lihtsalt käe paigast. Järgmise duelli lõpetas Õun Hiina laskuri Chengming Zhang vastu 3:7, kuid see ei omanud enam sisulist tähtsust, sest kaks esimest viisid koju olümpiapääsme.

Praegune kvalifikatsiooniturniir on esimene ja peamine turniir, kus pääsme teenisid 32 noorsportlast (16 nais- ja 16 meeslaskurit). Noorte olümpial saavad osaleda sportlased, kes on sündinud 2001.-2003. aastal ning iga riigi kohta on võimalik võtta maksimaalselt üks noormeeste ja üks neidude koht. Eelmistel kordadel pole vibusport esindatud olnud (kõige lähemale jõudis pääsmele Reena Pärnat aastal 2010).

Argentinas oli Õun seekord ainuke turniiril osalev eestlane, kuid neidude pääsmete nimel võimalik võistelda järgmisel aastal Euroopa kontinentaalsel turniiril, kus saavad pääsme veel kolm riiki.