Raido Roos: Bamba Falli kaitsemäng on veel suur küsimärk

Jalgpalli maailmameistrivõistluste valikturniir on jõudnud eelviimase vooruni ja Eesti meeskond on praegu Portugalis, kus täna õhtul kohtutakse Algarve staadionil Gibraltariga.

Kataloonia MM-ralli jätkub laupäeval teise võistluspäevaga, kus kokku on kavas seitse kiiruskatset. Ott Tänak - Martin Järveoja (Ford) alustasid päeva neljandalt kohalt, kuid vahed liidrite hulgas on väga väikesed.

Ja oma uue keskmängija kohta rääkis Roos: "Kui rääkida Bamba Fallist, siis ega me ju ei tea..., sellist pikka minul isiklikult poel kunagi meeskonnas olnud. Suur küsimärk on tema kaitsemäng. Samas, kui elame sisse, siis muidugi üritame õppida temaga mängima ning teda ära kasutama."

"Nagu arvasime, kujunes mäng rabedaks. Pink oli meil õnneks siiski pikem. Kui saime laua kontrolli alla, hakkas ka mäng meil jooksma. Kask-Kirves-Lips, need on kliendid, kelle blokeerimisega on meil varemgi kaitselauas probleeme olnud," kommenteeris TLÜ/Kalevi peatreener Raido Roos.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel