Sander Saare: TTÜ andis kuidagi kergelt alla

Edgars Lasenbergs kogus võitjate poolel 26 punkti, 6 lauapalli ja 4 söötu, Rain Raadik lisas 13 silma, 5 lauapalli ja 2 blokki ning Ernestas Bružas ning Egert Haller toetasid vastavalt 14 ja 12 silmaga.

Kaotajate parim oli Sten Olmre 14 punktiga (visked väljakult vaid 5/14), Tõnis Peil lisas 12 ja Sander Viilup ning Toomas Raadik mõlemad 11 silma.

"Saime kolmandal veerandil vahe sisse. Lõpus saime juba vabamalt hingata. Olime agressiivsemad, tahtsime võitu rohkem. Ei teagi, nad andsid justkui liiga kergelt alla," kommenteeris Valga tagamängija Sander Saare EKL-i pressiteate vahendusel.

"Vaadates klubi praegust noorenduskuuri, mina usun küll, et Valga on perspektiivikas klubi, mis võiks kesta ja kasvada. Eesti noori võiks siia rohkem tulla. See on praegu hea mudel, mulle näib," lisas Saare.

TTÜ peatreener Rait Käbin: "Alustasime normaalselt, kuid nende kuus avaveerandi kolmest lõid meid veidi liimist lahti. Teisel poolajal tegime ise väga rumalaid otsuseid rünnakul, kiirustatud viskeid... ning see kandus ka kaitsesse üle. Me ei saanud sageli viis-viie vastu kaitset ülessegi, ka võib sellise kaotuse põhjusena tuua kindlasti välja üks-üks kaitse."

"Asi ei olnud häälestuses. Mängijad õpivad meil alles tundma üksteist. Ülemäära palju kontrollmänge pole meil olnud, karikat mängida ei saanud. Kõik mees-mehe võitlused, mida täna nägime, jäime meie teiseks. Nii võita ei saa," oli Käbin kriitiline.