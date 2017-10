Alonso peab Jaapanis alustama stardirivi lõpust, karistada said teisedki

Kataloonia MM-ralli jätkub laupäeval teise võistluspäevaga, kus kokku on kavas seitse kiiruskatset. Ott Tänak - Martin Järveoja (Ford) alustasid päeva neljandalt kohalt, kuid vahed liidrite hulgas on väga väikesed.

Jalgpalli maailmameistrivõistluste valikturniir on jõudnud eelviimase vooruni ja Eesti meeskond on praegu Portugalis, kus täna õhtul kohtutakse Algarve staadionil Gibraltariga.

Honda hakkab uuel aastal mootoreid tarnima Toro Rosso meeskonnale, kes seni kasutas just Renault tehnikat. Ka Toro Rosso piloot Carlos Sainz ja Renault' sõitja Jolyon Palmer said Jaapanis 20-kohalise karistuse samuti mootoriosade vahetamise eest.

Hooaja jooksul on ühel piloodil lubatud kasutada kuni neli mootorit, kuid Alonsol on see piir juba ammu ületatud, kuna Honda jõuallikad pole tänavu ennast taaskord õigustanud.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel