Jalgpalli maailmameistrivõistluste valikturniir on jõudnud eelviimase vooruni ja Eesti meeskond on praegu Portugalis, kus täna õhtul kohtutakse Algarve staadionil Gibraltariga.

Kataloonia MM-ralli jätkub laupäeval teise võistluspäevaga, kus kokku on kavas seitse kiiruskatset. Ott Tänak - Martin Järveoja (Ford) alustasid päeva neljandalt kohalt, kuid vahed liidrite hulgas on väga väikesed.

Hommikul tuli esimene uudis soomlaste leerist, kui Toyota tiim teatas, et Jari-Matti Latvala masinat ei saadud öö jooksul piisavasse võistluskorda, et reedel õlilekke tõttu katkestanud mees saaks laupäeval superralli süsteemis jätkata.

Kataloonia MM-ralli jätkub laupäeval teise võistluspäevaga, kus kokku on kavas seitse kiiruskatset. Ott Tänak - Martin Järveoja (Ford) alustasid päeva neljandalt kohalt, kuid vahed liidrite hulgas on väga väikesed.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel