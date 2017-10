Jalgpalli maailmameistrivõistluste valikturniir on jõudnud eelviimase vooruni ja Eesti meeskond on praegu Portugalis, kus täna õhtul kohtutakse Algarve staadionil Gibraltariga.

13. katse (2,24 km). Lühikesel publikukatsel näitas kiireimat minekut Ogier, kellele 0,6 sekundiga kaotas WRC2 piloot Jan Kopecky. Tänaku oli 1,4-sekundilise kaotusega neljas ja läheb viimasele päevale vastu üldarvestuse kolmandalt positsioonilt. "Näis, mis homme võimalik on, aga annan endast parima ja võitlen kõvasti," ütles eestlane ja kommenteeris publikukatset: "Sellised katsed pole nendele autodele mõeldud - see ei olnud väga nauditav."

Tänaku kommentaar vahetult pärast katse lõppu: "Päris raske on. Pole väga hea. See käigukast pole mõeldud asfaldile. See oli meie ainus valik, peame sellega hakkama saama."

Hommikul tuli esimene uudis soomlaste leerist, kui Toyota tiim teatas, et Jari-Matti Latvala masinat ei saadud öö jooksul piisavasse võistluskorda, et reedel õlilekke tõttu katkestanud mees saaks laupäeval superralli süsteemis jätkata.

