Martin Reim: meie mänguplaan saab olema tavapärasest ründavam

Kuigi Eesti on favoriit, pole matšiks teistmoodi ettevalmistust tehtud. "Lihtsalt rõhuasetus on teine," sõnas Reim. "Treeningul oleme tegelenud nende nüanssidega, mida arvame mängus vaja minevat."

Eesti koondis läheb mängule soosikuna, kuid meeskonna peatreener Martin Reim vastast ei alahinda. "Kindlasti saab meie mänguplaan olema tavapärasest ründavam ning orienteeritud palliga tegutsemisele. Me peame ise mängu suunama," ütles Reim ETV spordisaatele. "Siiski on Gibraltar ohtlik vasturünnakutel ja standardolukordades."

Jalgpalli maailmameistrivõistluste valikturniir on jõudnud eelviimase vooruni ja Eesti meeskond on praegu Portugalis, kus kohtub homme Algarve staadionil Gibraltariga.

