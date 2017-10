Tänak: vahed on suhteliselt väikesed ja kõik on võimalik

Tänane päev algas Ott Tänaku ja kaardilugeja Martin Järveoja jaoks väga hästi. Esimene katse võideti ning liidrikohta hoiti veel ka pärast teist katset. Päeva pikimal, pea 40-kilomeetrisel Terra Alta katsel hakkas üks Tänaku Fordil all olnud rehvidest tasapisi õhust tühjaks minema ning asfaldiosal oli autot raske kurvides pöörata. Nii langeti paremusarvestuses neljandaks.

Pärastlõunal läbiti hommikused katsed uuesti. Jõuvahekorrad pandi paika Terra Alta teisel läbimisel, kus eestlased näitasid neljandat aega. Päeva domineerisid norralased - oma esimest rallit Hyundail sõitev Andreas Mikkelsen ja Fordiga kihutav Mads Östberg. Viimasel katsel kaotas Östberg palju aega autosse tunginud tolmu tõttu, mis segas nähtavust. Nii lõpetas ta päeva Tänaku seljataga viiendana.

Esiviisik mahub pärast 116 katsekilomeetrit seitsme sekundi sisse. Juhib Mikkelsen, 1,4 sekundiga kaotab talle prantslane Sebastien Ogier Fordil ja kolmas on põhja-iirlane Kris Meeke Citroenil. "Kõik on normaalne," vahendas ETV spordisaade Tänaku sõnu. "Oli suhteliselt palju kruusa, kuid vahed on suhteliselt väikesed ja kõik on võimalik. Eks ole näha, kuidas läheb."

Homme on Kataloonias kavas seitse katset.