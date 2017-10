Saaremaa ralli stardirivi avab võistluspaar Ott Tänak - Georg Gross

Juubeliralli stardirivi avab Ott Tänak, kelle tuttava Ford Fiesta RS WRC kõrvalistmel võtab koha sisse tänavuse hooaja 4WD absoluutarvestuse meister Georg Gross. Kahe peale on meestel ette näidata neli Saaremaa ralli võitu.

Mõlema mehe kaardilugejad ehk siis Martin Järveoja ja Raigo Mõlder on seega Saaremaa ralliks „töötud“ ning saavad võistlust rajaäärest nautida. „Meil on Georgiga tänavune Eesti meistritiitel taskus ja see, et Ott saab kodus WRC autoga sõita, on kindlasti fännidele maiuspala. Eks see kodusel juubelirallil mitte osalemine jääb veidi kripeldama, kuid eks neid juubelirallisid on veel tulemas ja kavatsen neist siis osa võtta,“ sõnas Raigo Mõlder plaanide muutuse kohta. „Georg saab enne võistlust kõvasti nö. kuiva trenni ehk siis loeb minu vanu legendiraamatuid. Eks ta on ju harjunud legendi kuulama, nüüd tuleb tal seda aga ise lugema hakata. Ise olen Saaremaal kohal ning koordineerin hoolduspargis meeskonna tööd,“ jätkas Mõlder.

Numbri all kaks saavad hooaja viimasele kodusele rallile lähte 2015. aasta Saaremaa ralli võitjad Egon Kaur – Annika Arnek, kellele see on hooaja teiseks stardiks uuel Ford Fiesta proto autol.

2016. aasta Saaremaa ralli võitja Siim Plangi on oma tavapärase Mitsubishi Lancer Evo X vahetanud seekord Škoda Fabia R5 vastu. Plangile loeb Saaremaa teedel kaarti Urmas Roosimaa.

Ka järgnevad kaks stardirivi autot on Škoda Fabia R5. Numbri all neli stardivad Raul Jeets – Andrus Toom ja kohe nende järel Nikolai Grjazin – Jaroslav Fjodorov.

Kolme Fabia R5 võistluspaari järel saablähte 2007. aasta Saaremaa ralli võitja Rainer Aus ja tema kaardilugeja Taaniel Tigas, kelle võistlusautoks VW Polo proto.

Lisaks eelpool nimetatud endisest Saaremaa ralli võitjatest on juubelivõistlusel veel startimas 2014. aasta võitja Timmu Kõrge (Subaru Impreza) ja 2001. ja 2002. aasta võitja Margus Murakas, kes startimas tuliuuel Audi S1 proto autol.

Endistest tippudest on Saaremaa 50. juubelirallil veel starti tulemas Slava Popov (Mitsubishi Lancer) Gunnar Tamm (Subaru Impreza), Villu Mättik (VAZ 2105) jpt.

Lisaks Tänak – Grossile on WRC autodel Saaremaal startimas soomlased Jari Tuuri – Toni Kuhanen (Mitsubishi Lancer WRC) ja rootslased Stig Andervang – Robin Eriksson (Subaru Impreza WRC).

Esimese kaheveolise autoga stardivad Saaremaa teedele numbri all 23 võistlevad Aleksandr Kudrjavtsev – Volodõmir Korsia (Peugeot 208 R2).

Saaremaa teedel selgub ka tänavune Estonian R2 Challenge võitja. Liidrina lähevad hooaja viimasel etapil starti Ken Torn - Kuldar Sikk (Ford Fiesta R2T) ning teisena lätlased Martinš Sesks - Andris Malnieks (Peugeot 208 R2). Teoreetiline võimalus veel Estonian R2 Challenge peaauhind 28 000 eurot võita on ka võistluspaaril Roland Poom - Ken Järveoja (Ford Fiesta R2).

Kodustele noortele sõitjatele on teist meistrivõistluste etappi järjest konkurentsi pakkuma tulnud 2003. aasta MM-võitja Petter Solbergi poeg Oliver (Peugeot 208 R2), koos kaardilugeja Veronica Enganiga.

EMV5 klassis on võistlusele startimas 15 võistluspaari, kelle hulgas ka tänavused meistrid Karel Tölp - Martin Vihman (Honda Civic Type-R).

Rahvusliku E-rühma neljas erinevas klassis on meistrivõistluste viimasele võistlusele startimas üle 100 võistluspaari, kelle hulgas ka kõikide klasside liidrid – Aiko Aigro – Kermo Kärtmann (Mitsubishi Lancer Evo VI) EMV4 (E12),

juba endale tänavuse meistritiitli kindlustanud Mario Jürimäe – Rauno Rohtmets (BMW M3) EMV7 (E11), Martin Saar – Martin Ansi (VW Golf2) EMV8 (E10) ja Janar Tänak – Janno Õunpuu (Lada S1600) EMV9 (E9).

Loomulikult ei puudu Saaremaalt ka veoautode klassi EMV10 võistlejad. Kokku on koos meistrivõistluste liidrite Kaido Vilu – Erik Vaasaga (GAZ 51) juubelirallile startimas koguni 21 GAZil sõitvat võistluspaari.

Silveston 50. Saaremaa ralli start antakse traditsiooniliselt Kuressaare keskväljakul, kui reedel, 13. oktoobril kell 17.30 sõidab esimene võistlusauto stardipoodiumile. Reedel sõidetakse kolm katset, nende hulgas ka Kuressaare linnakatse. Laupäeval, 14. oktoobril sõidetakse Silveston Saaremaa rallil kaheksa kiiruskatset, teiste hulgas ka tänavuse ralli punktikatse SS11 Sääre/Silveston (18,22 km). Seda katset on viimati Saaremaa rallil sõidetud aastal 2001. Ühtekokku läbitakse kahe päeva jooksul 130,71 katsekilomeetrit.