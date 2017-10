Naiste Balti liiga avanädalavahetus toob Kohila ja Tartu vastasseisu

Lisaks neile osalevad Eesti klubidest tänavu Balti liigas veel Tallinna Ülikool ja TTÜ/Tradehouse. Neid ootab avanädalavahetusel kaks kohtumist Lätis, kui vastamisi minnakse Jelgava ja RSU/MVS naiskondadega.

Kokku osaleb Balti liigas sel hooajal kümme võistkonda. Nelja Eesti klubi kõrval kolm võistkonda nii Lätist (Daugavpilsi miLATss, Jelgava/LU, RSU-MVS) kui Leedust (Alytause Jotvingiai, Jonava Achema KKSC, TK Kaunas ASU).

Sarjas osalevate Eesti naiskondade ülevaade:

Kohila VK/E-Service

Möödunud hooajal Eesti meister ja karikavõitja, Balti liiga hõbemedalist

Viimasel kolmel hooajal võitis Kohila naiskond üheksast võimalikust tiitlist kuus. Sel hooajal võib kullasära aga peatuda, sest lahkunud on põhimõtteliselt terve põhikoosseis, samaks on jäänud vaid peatreener Peeter Vahtra ja enamjaolt enda kasvandikud, kes möödunud hooajal peamiselt vahetusmängijate pingil olid. „Meie nimekiri pole kaugeltki lõplik. Tuleme ikkagi välja plaanidega, et võita kõik kolm tiitlit. Algamas on Kohila viies hooaeg ja juubelihooajal ei taha me halvasti esineda,” kinnitas naiskonna treener Ingrid Kangur. Esimese leegionärina on võistkond registreerunud bulgaarlanna Gabreila Angelova.

Tartu Ülikool/Eeden

Möödunud hooajal Balti liiga 3., EMV 2., EKV poolfinaal

Võimas eelmine hooaeg kulmineerus Tartu naiskonnale ajaloo esimese Balti liiga medaliga ja lisaks jõuti esmakordselt sel aastatuhandel Eesti meistrivõistlustel finaali. Paljuski on see kindlasti eelmisel hooajal naiskonda juhendama tulnud Andrei Ojametsa teene. „Ma ei tahaks kogu au ka endale võtta. Naised oli ülitublid ja entusiastlikud,” sõnas Ojamets. Sel hooajal on põhituumik säilinud, lahkujateks vaid libero Liina Kais ja sidemängija Krista Kotselainen ning Elis Vennola. Lisandujateks on endiseid meistriliiga mängijaid, kes on eelnevaid hooaegu vahele jätnud (Merilin Paalo/Juta Kraav/Marje Rosenblatt). „Juta Kraavi tulekuga muutub meie tempoosakond võimsamaks ja pikemaks. Kokkuvõttes ootan huvitavat hooaega ja tahame kindlasti Eesti meistrivõistluste finaalis mängida ja jahtida ka kuldset medalit,” rääkis Ojamets.

TTÜ/Tradehouse

Möödunud hooajal Balti liiga 7., EMV 3., EKV 2.

Viimasel kolmel aastal on TTÜ mänginud karikafinaalis ja võitnud neist kaks, lisaks Eesti meistrivõistlustelt kaks hõbedat ja pronks ning Balti liigas 2015/2016 hooajal pronks. Sarnaselt Kohilaga on peaaegu kõik vanad raudvarad läinud – jäänud on vaid temporündaja Mari Loorman – ja tulnud uued noored. Neist nimekaimatena tasub välja tuua Võrust lisandunud Heleene Hollase ja tänavu ka rahvusnaiskonna laagrites kaasa löönud Loora Orava ja Melissa Varlõgina. „Tuleb kõva kooliraha maksmise aasta. Esmaseks eesmärgiks oleks jõuda Balti liigas veerandfinaali ja Eesti meistrivõistlustel tahame püüda medalit. On selge, et see saab raske olema ja tulla võib ka mõni pisar, aga perspektiivi võistkonnas on. Eelpool mainitutele tasub kindlasti lisada Hanna Pajula ja Maria Säästla – nemad kõik hakkavad järgmistel aastatel Eesti naiste võrkpalli vedama,” rääkis Tehnikaülikooli naiskonna peatreener Marko Mett. Lisaks on pärast emaks saamist võistkonda aitamas ka Mari-Liis Graumann. „Treeningutel on ta osalenud, mängimise koha pealt ütleb Mari-Liis ise, millal ta valmis on. Loodan, et hiljemalt oktoobri lõpus saab teda juba väljakul näha,” lisas Mett.

Tallinna Ülikool

Möödunud hooajal Balti liiga 11., EMV 4., EKV poolfinaal

Eelmise kolme hooaja kõrghetkeks on 2015/2016 hooajal võidetud koduse meistrisarja pronksmedal. Sel hooajal on TLÜ-l aga kindlasti põhjust vaadata kõrgemate kohtade suunas. Eeldusi selleks annavad säilinud tuumik ja lisandunud TTÜ põhitegijad. Eelmise hooaja Tehnikaülikooli naiskonnast on TLÜ-sse tulnud koguni neli pallurit, eesotsas rahvusnaiskonna libero Kristi Nõlvakuga. „Oleme läinud kogenumaks ja kõik positsioonid on hästi täidetud. Nüüd on vaja see kooslus mängima saada, mis on juba treeningute ja treeneri teema. Koosseis on paljulubav, aga ma ei hakka midagi lubama,” rääkis võistkonna loots Argo Arak.