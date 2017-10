Henrik Ojamaa lõi Tšehhi jalgpallitähe klubi eest värava

Kui eestlase testimine peaks edukaks osutuma, saaks temast Tšehhi koondise ründelegendi, tänaseks 35-aastase ja Ostrava Maradona hüüdnime kandva Milan Baroši klubikaaslane. Baroš tegi omale nime Liverpoolis ja 2004. aasta EM-il. Pärast 'Pooli on ta mänginud välisklubidest Aston Villas, Lyonis, Portsmouthis, Galatasarays ja Antalyasporis. Sel hooajal on ta Tšehhi kõrgliigas seitsme mänguga kirja saanud kolm väravat.

Ojamaa on vabaagent olnud alates augustist, kui lõpetas lepingu Hollandi klubi Go Ahead Eaglesiga. Pärast seda käis ta testimisel Bulgaarias, kuid Beroe Stara Zagoraga käsi ei löönud. Nüüd näitab ta end tiheda konkurentsiga Tšehhi kõrgliigas 9 vooru järel 16 meeskonna seas 13. kohta hoidvale Ostrava Banikule, vahendas Soccernet.ee .

