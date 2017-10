TÄISPIKKUSES | Klavan ja Poom räägivad elust ja karjäärist Inglismaal

Poom siirdus Inglismaale 1994. aastal Portsmouthi ridadesse, veel mängis ta Derby Countys, Sunderlandis ja Arsenalis ning karjääri lõpetas ta Watfrodis. Klavan kuulub 2016. aasta suvest Liverpooli koosseisu.

"Kloppi suur pluss on momendi äratunnetamine. Sa näed, mis hetkel ta peab meeskonnale piitsa andma ja mis hetkel präänikut. Situatsioonilugemine on tal väga hea. Ega ta väga tihti meeskonna koosolekuid ei pea, pigem teeb neid enne trenni väljakul või peale trenni väljakul. On näha, et ta loeb hästi selle ära, mis väljakul toimub ja peale trenni räägib, et agressiivsust on vaja juurde panna või et pabistate mingi mängu pärast liiga palju, võtke rahulikumalt. Momendi äratunnetamine on tal väga hästi paigas," rääkis Klavan Liverpooli peatreenerist Jürgen Kloppist. "Muus osas... energiat on tal ikka kuhjaga. Mees jõuab tegutseda küll. Aga eks see ole samamoodi nagu kõikide inimestega – kui asjad hästi on, siis on kõigil lihtne olla või jääda iseendaks, aga kui surve peale tuleb, mida sellise klubi juures väga tihti juhtub, siis ta võib ka olla päris närviline teatud hetkedel. Kindlasti on ta inimtüübilt suhteliselt vastand Arsene Wengerile, kes tundub, et igas situatsioonis jääb väga rahulikuks?"

"Võin öelda küll, et Wenger oli minu karjääri jooksul kõige rahulikum treener. Rohkem selline õpetaja-tüüpi, professor. Väga hea silm detailidele, aga ei mäleta, et oleks eriti endast välja läinud. Vahepeal küll läheb, pingil, aga üliharva ta ütles midagi valjemalt või kõva häälega midagi vihast. Ei ole selline energiapomm nagu Klopp," muigas Poom. "Selline rahulik ja ma arvan, et ta respekteeris igat mängijat. Ainult head mälestused."

"Eks Kloppiga ole jah need väikesed, paarisekundilised lõigud, mis telekast televaatajateni jõuab, siis mõnikord poolajal pane see paari minuti sisse, mis ta meeskonnale võib anda. Kas need on ülipositiivsed või kui on midagi väga halvasti läinud, siis on paar minutit energilist peapesu, karme sõnu võib sealt tulla küll," lisas Klavan.

Vaata pikemalt videost!