ERR.ee video | Kes teevad Liverpoolis kõige kõvemat häält ja kes on liider?

Inglismaa jalgpalli kõrgliigasse on jõudnud vaid kaks eestlast – kauaaegne Eesti koondise väravavaht, praegune väravavahtide treener Mart Poom ja koondise kapten Ragnar Klavan. ERR-i palvel rääkisid mehed teineteisele enda kogemustest Premier League’is. Seeria neljandas osas räägib Klavan Poomile, millised grupeeringud neil Liverpoolis kujunenud on ja millisesse gruppi tema kuulub ning kes on riietusruumis liidrirollis.

Poom siirdus Inglismaale 1994. aastal Portsmouthi ridadesse, veel mängis ta Derby Countys, Sunderlandis ja Arsenalis ning karjääri lõpetas ta Watfrodis. Klavan kuulub 2016. aasta suvest Liverpooli koosseisu.

"Kuidas sa selle briti huumoriga oled harjunud? Teil ka ilmselt meeskonnas see dressing room banter (aasimine riietusruumis – toim), nagu inglased ütlevad?" uuris Poom.

"Meil on päris palju välismaalasi, eks selle võrra on seda vähem, aga kindlasti on see sees. Tahes tahtmata, kui nii rahvusvaheliseks ajad selle asja, tekivad väikesed grupeeringud. Võib öelda, et UK on veidi omaette, siis on selline ladina-Hispaania kogukond omaette. Kahjuks ma olen sinnapoole, et räägin saksa keelt ja päris palju on seal saksa taustaga inimesi, eks ma seal vahepeal tilbendan," muigas Klavan. "Aga kõige kõvemat häält teevad kolm Balkani meest – [Lazar] Markovic, [Marko] Grujic ja [Dejan] Lovren. Kolm inimest lihtsalt suudavad kõik üle rääkida, nemad on kõige valjemad tegutsejad."

"Aga kes on riietusruumis liider, kes üles äratab või häälestatust... sinu roll on see Eesti koondises kaptenina, aga kes teil?" jätkas Poom küsitlemist.

"Meil on [Jordan] Henderson, [James] Milner ja [Adam] Lallana sellised, kes on selle rolli enda peale võtnud. Eks see olegi normaalne ja vajalik ka, et kohalikud on need, kes sellise vastutuse võtavad ja kapteni rollis on," vastas Klavan.

***

Pikemalt näeb Klavani ja Poomi usutlust pühapäevases ETV spordisaates, nende täispika vestluse avaldame samuti pühapäeva õhtul ERR-i spordiportaalis.

Vaata ka, kuidas Klavan ja Poom rääkisid taustajõududest Inglismaa tippklubides, kes Klavanit Inglismaa kõrgliigas kõige rohkem üllatas ning kui palju tippklubides ette kirjutatakse, mida jalgpallurid süüa tohivad.