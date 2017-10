Olümpial kuuendana lõpetanud kõrgushüppaja on tõusmas pronksile

Pärast võistlust on positiivseks osutunud nii võistluse kolmanda, neljanda (venelanna Jelena Slessarenko) kui ka viienda koha (ukrainlanna Vita Palamar) omaniku testid ja kuigi ROK on tühistanud Tšitšerova pronksi, siis ametlikult Lowe'ile määranud seda veel pole.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel