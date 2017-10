Tanel Kangerti ja Martin Laasi klubid palkasid lisajõudu

Tanel Kangerti tööandja Astana sõlmis kaheaastase lepingu Jevgeni Giditšiga. 21-aastane kasahh on kolm hooaega sõitnud Astana farmklubis Vino – Astana Motors. Käesoleva hooaja lõpus sõidab ta Astanas stažöörina. Märtsis võitis Giditš etapi ja kokkuvõtte Tai velotuuril ning pälvis hõbemedali U23 Aasia meistrivõistluste grupisõidus. Pärast seda saavutas Giditš Korea tuuril kolmanda koha ja võitis Tour of Qinghai Lake’il viimase etapi.

Delko Marseille Provence KTM on 2018. aastaks värvanud juba 17 ratturit, kuid kahjuks pole nende hulgas eestlast. Uuteks tulijateks on Brenton Jones (JLT Condor), Julien Trarieux (Neo-Pro), Lucas De Rossi (VC la Pomme Marseille), Jérémy Leveau (Roubaix Lille Métropole), Iuri Filosi (Nippo – Vini Fantini), Javi Moreno (Bahrain-Merida) ja Przemyslaw Kasperkiewicz (An Post-Chain Reaction).

