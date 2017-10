Andres Iniesta jätkab Barcelonas karjääri lõpuni

Alates 2015. aastast on praeguseks 33-aastane Iniesta kandnud ka kaptenipaela ja jagab Lionel Messiga rekordit Barcelona särgis võidetud tiitlite osas. Mõlemal on neid 30.

1996. aastal 12-aastaselt klubi noortesüsteemiga liitunud mängumees on Barcelonas veetnud kogu karjääri, tulnud kaheksa korda Hispaania meistriks ja võitnud neljal korral Meistrite liiga. 639 mänguga on ta löönud 55 väravat.

FC Barcelona teatas, et on sõlminud oma kauaaegse mängija ja hetkel kaptenipaela kandva Andres Iniestaga "eluaegse lepingu".

