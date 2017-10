ERR.ee video | Poom Klavanile: palju sul on ette kirjutatud, mida võid süüa?

Poom siirdus Inglismaale 1994. aastal Portsmouthi ridadesse, veel mängis ta Derby Countys, Sunderlandis ja Arsenalis ning karjääri lõpetas ta Watfrodis. Klavan kuulub 2016. aasta suvest Liverpooli koosseisu.

"Kas sa fish&chips’i (brittide üks kuulsamaid kiirtoite ehk õlletaignas friteeritud kala ja krõbekartulid – toim) oled proovinud?" uuris Poom.

"Olen, aga see ei ole väga minu teema," muheles Klavan. "Need chipsid on päris suured tükid seal. Ei ole päris minu maitse järgi."

"Kui toitumise juurde tulime, on teil mingid kindlad reeglid Liverpoolis? Inimesi kindlasti huvitab, kui palju teil on ette kirjutatud, mida võite, palju võite toitumise osas? Kuidas ühes maailma tippklubis on?" küsis Poom edasi.

"Otseselt ei olegi midagi ette kirjutatud, on ette pandud, mida võid süüa. Seal on tehtud tervislik buffet, seal on kõik asjad olemas, mida võid süüa, ei ole vahet, mis sa sealt võtad," rääkis Klavan. "Aga tänapäeval on see asi kindlasti muutunud kõvasti. Kui võrdlen seda, kui ma alustasin Norras, Hollandis, siis seal olid asjad teistmoodi. Ma ei kujuta ette, kuidas sul endalgi oli, kui sa läksid Inglismaale? See, kui sa Portsmouthis olid või peale seda Derby Countysse läksid?"

"Portsmouthis ei pakutud meile midagi. Pärast trenni pidi igaüks ise vaatama, kus sa sööd ja mida sööd," sõnas Poom. "Portsmouth oli nii ammu, seal 1994, kui mäletan, pandi võõrsilmängule minnes õllekastid ka meeskonnabussi. Derby Countys sai lõunat süüa, aga seal ei olnud kvaliteet ja valik kõige parem. Kana sai iga päev ja siis olid küpsetatud oad, pasta. Sunderlandis läks paremaks ja Arsenali ilmselt saab võrrelda Liverpooliga, oli väga külluslik ja tervislik valik, kohapeal kõik tehtud. Salatid, supid, mitu praadi, kala ja kana – järgitakse, et kõik on kvaliteetsetest toitainetest tehtud. Tean, et nüüd on Arsenalis isegi toitumisspetsialist, käib mängijaid nõustamas. Nooremad mängijad, kellel ei ole pere seal, saavad treeningukeskusest kaasa võtta toitu või siis toitumisspetsialist õpetab neid, kuidas süüa teha."

"Samamoodi, meil tuli eelmise hooaja alguses toitumisspetsialist Müncheni Bayernist üle ja peale seda väga kõvasti muutus. Toidud kaasa noortele, programmid peale, mida tohib, mida ei tohi. Võib-olla see on vindi ülekeeramine, võib-olla mitte, aga meil kohapeal tehakse ise jogurtit, leiba oma köögis. See on väga professionaalne selle kohapealt. Üritatakse võimalikult vähe poest ostetud toorainet kasutada. Kes see viitsib väga jogurtit ise teha, aga nad teevad, samamoodi leivategemisega. Päeva lõpuks, kui see kõik on sinu jaoks ära tehtud, siis see on suurepärane, aga ise nii nüanssidesse ei viitsiks laskuda."

