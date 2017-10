Katse võitnud Mikkelsen kerkis ka üldliidriks, kuigi edu Östbergi ees on vaid 0,6 sekundit. Ogier kaotab kolmandana Hyundai piloodile 4,6 ja Tänak neljandana 7,4 sekundiga. Eestlasest vaid kahe kümnendiku kaugusele jääb Meeke.

"Keeruline katse," tunnistas eestlane ralliraadiole. "Algus oli okei, aga asfaldil elasin üle ehmatuse seoses rehviga. Ma arvasin, et see lõhkes. See oli häiriv ja kaotasin rütmi."

Tänaku sõnul ei olnud avakatsel veel selget sõidujoont. "Hetkel on autol hea juhitavus - tunne on hetkel hea," sõnas ta katse lõpus ralliraadiole.

