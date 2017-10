Saksamaa spordijuht mõistaks olümpiast loobuvaid sportlasi

Olukord Korea poolsaarel on viimastel kuudel seoses Põhja-Korea raketikatsetuste ja poliitikute väljaütlemiste tõttu pingestunud. Olümpiamängud ei toimu aga Põhja-Korea piirist kuigi kaugel.

"Loomulikult ei ole keegi sunnitud PyeongChangis startima," sõnas Hörmann väljaandele Stuttgarter Zeitung. "Kui sportlased soovi mängudele saabuda, kuna ei tunne end piisavalt turvaliselt või mugavalt, siis oleks see mõistagi arusaadav."

"Olümpiarõõmust hoolimata tuleb ennekõike arvestada ohutusega," toonitas sakslane. "Kui kerkib üles riskistsenaarium, kus me tunneme, et see poleks mõistlik või oleks liiga ohtlik ja seeläbi vastutustundetu, siis me kõik teame, mida peame tegema."

Septembris sõnas Prantsusmaa spordiminister Laura Flessel, et Prantsusmaa ei pruugi turvakaalutlustel PyeongChangi mängudele minna. Endise olümpiavehkleja sõnul jäädakse koju, kui olukord pingestub või sportlaste ohutust ei suudeta tagada.

Enamik spordijuhte olümpiamängudest loobumisest pole siiski rääkinud ja Flesselile on oponeerinud ka Prantsusmaa olümpiakomitee juht, kelle sõnul selliseid mõtteid ei mõlgutata. Kindlalt mängude suunas on lubanud rühkida ka USA olümpiakomitee tegevjuht Scott Blackmun.