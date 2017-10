Taani ja Šotimaa said üliolulise võidu, Saksamaa ja Inglismaa MM-il

Murdmaasuusatajad ehk Team Haanja peab suusaliidu ettevalmistatud lepingut arusaamatuks ning süüdistab liitu toetusrahade kinnihoidmises, suusaliit seevastu kinnitab, et leping on nendesamade sportlastega läbi arutatud kompromissi tulemus.

E-grupis alistas viimased kolm matši võitnud Taani Christian Erikseni 16. minuti tabamusest Montenegro 1:0 ning haaras viimase vooru eel nende ees kolmepunktilise edu. Rumeenia seljatas Kasahstani 3:1. Täna Armeenia 6:1 alistanud Poolal on 22 silma, Taani jääb neist omakorda maha kolme punktiga.

Üliolulise võidu sai samas F-grupis Šotimaa, kes kohtus kodus Slovakkiaga ning alistas nad Martin Skrteli 89. minuti omaväravast 1:0. Leedu ja Malta mängisid 1:1 viiki. Šotlased hoiavad nüüd 17 punktiga kinni teisest kohast, Slovakkial on 15 silma. Otsustavas voorus mängib Slovakkia grupi punase laterna Maltaga, Šotimaa vastaseks on Sloveenia.

