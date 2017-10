Kuusmaa: mängu tulemuse otsustasid pisiasjad

Panite kuue-seitsme mehega 45 minutit valitseva meistri vastu - kas kumm sai lõpuks lihtsalt tühjaks? "Eks see kummi tühjaks saamine väljenduski vabavisetes, teisel poolajal viskasime katastroofiliselt palju mööda," tunnistas Rapla peatreener Aivar Kuusmaa. "Iseenesest näitas meeskond sisu ja selle üle ma nurisema ei pea. Kõik vennad, kes mul tiimis on, on võitjamentaliteediga. Ma arvan, et saame vaid paremaks minna."

Mida tänane mäng sulle oma meeskonna kohta näitas, mida ehk enne ei teadnudki? Ega me keegi ei osanud mõelda, et täna nii tasavägiseks läheb. "Jah, aga ega Kalev ei tulnud täisjõududega," tõdes Kuusmaa. "See näitab mulle seda, et ma pole trennis saanud viis-viite mängida. Oleme ausad, ma arvan, et Eestis on ainult üks võistkond, kes mängib sellist kaitset nagu Kalev/Cramo. Väga agressiivne, ei lastud sööta sinna, kuhu tahtsime, pidime asjade toimima saamise nimel tegema hirmsat eeltööd. See võttis energiat ja lõppkokkuvõttes ei mänginud Kalev ka palju rohkemate meestega. Pisiasjad, oleks üks nii või naa läinud, oleks mängu tulemus võinud teistmoodi minna."