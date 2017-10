Kas Eesti suurimal ratsaspordiüritusel jõuab pjedestaalile ka mõni kohalik?

"Vaadates selle hooaja starte nii Rein Pillil kui Urmas Raagil, kellel on sellel hooajal ikkagi väga head hobused, loodan tõsiselt, et pühapäeva õhtul on eestlased kindlasti pjedestaalil esindatud, kui mitte esikohal," sõnas Nõmmoja.

