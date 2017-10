Alar Varrak: peame leidma liikumised, mis rasketel hetkedel punkte tooks

"Kui korvi ei saa ja vastane saab, siis nii ta on," tõdes kohtumise järel ERR-ile Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak. "Meil olid momendid, kus olime minutite kaupa järjest raskustes punktide viskamisega, ei tulnud kaugelt ega ka korvi alt, nad said indu juurde ja nii ta läheb - see on ju klassika. Meie enda rünnak oli mingitel perioodidel suhteliselt mannetu."

"On ikka meestele etteheiteid, aga see jääb meie meeskonna sisse," kinnitas Varrak. "Sama juhtus Ungaris (Szekesfehervari Alba vastu), Ungariga kodus ja Makedoonias. Meil on hea võistkond, aga kui võistkondlik mäng ei toimi, jääme hätta. Peame leidma spetsiaalsed, lihtsamad liikumised, mis rasketel olukordadel punkte tooksid. Me ei saa viis minutit järjest kuival olla."