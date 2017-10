Kehra oli meistriliigas üle Põlvast, Viimsi Tapast

Meistriliigas on kolme vooru järel ainuliider Põlva Serviti täisedu ja 6 punktiga. HC Viimsi/Tööriistamarketil, HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil, HC Tallinnal ja Viljandi HC-l on 4 ning Põlva Coopil 2 silma. SK Tapa ja Aruküla/Audentes jätkavad punktita.

Teises kohtumises Tapal said külalised Viimsist veerandtunnise mängu järel ette 9:4 ja edu enam käest ei andnud. Avapoolaeg lõppes 17:13, nelja- või viieväravaline vahe püsis pea kogu kohtumise vältel. Kümmekond minutit enne lõppu läks hoogu Viimsi vasakäär Rail Ageni, tabades kolm korda järjest ja kasvatades eduseisu kümnele väravale, 33:23.

"Põlvalastel oli muidugi nende põhipommitaja Priit Jõks puudu, aga tegu on väga perspektiivika meeskonnaga – Kalmer [Musting] teeb head tööd," jätkus Liival kiidusõnu vastastelegi. "Aga eks me ikka peaks olema võimsamad. Karikakaotus oli valus ja täna oli meestel tänu sellele ka emotsioon hoopis teine."

