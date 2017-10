U-18 jalgpallikoondis mängis Zeniti vastu edu maha

Murdmaasuusatajad ehk Team Haanja peab suusaliidu ettevalmistatud lepingut arusaamatuks ning süüdistab liitu toetusrahade kinnihoidmises, suusaliit seevastu kinnitab, et leping on nendesamade sportlastega läbi arutatud kompromissi tulemus.

"Kirstunaelaks olid aga kolm väravat, mis löödi 69.-74. minutil. Need löödi kiiresti pärast vahetusi ja maksid karmilt kätte. Kokkuvõttes võib ikkagi öelda, et meeskond üritas seda, mida olime kokku leppinud. Üritasime vastavalt oma võimetele ning seda oli hea näha. Täna jäeti kõik väljakule,“ ütles peatreener lõpetuseks.

"Mängisime täna tugeva vastasega, kes oli palliga väga hea. Kuigi võitsime avapoolaja, siis enamus esimesest 45 minutist keskendusime sellele, et kaitse korras oleks. Aga kartma me ei läinud – neid asju, mida teha tahtsime, tegime ikka julgelt! Poisid üritasid ja ei saa ühtki paha sõna öelda," rääkis noortekoondise peatreener Argo Arbeiter jalgpall.ee-le .

