Eesti jalgpallikohtunikud käisid Soomes kogemusi hankimas

"Kohtunikevahetus soomlastega sai alguse juba aastaid tagasi, kui meie kogenud kohtunike vaatleja Are Habichti kontakti kaudu said meie kohtunikud väärt kogemusi üle lahe," selgitas Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike koolitusjuht Hannes Kaasik.

"Sel aastal käis meie poolt Helsingi ia Uusimaa piirkonnas kümme kohtunikku ja kümme abikohtunikku – ühe brigaadi moodustaski meie kohtunik ja abikohtunik ning Soome poolelt oli teine abikohtunik. Sama süsteem kehtis ka siinpool lahte," rääkis Kaasik. "Soomlased teenindasid Eestis tugevuselt neljanda liiga ehk II liiga mänge, meie kohtunikud olid Soomes tugevuselt 3. või 4. liiga kohtunikud," lisas ta.

Kohtunike vahetusprogrammist osa võtnud Tanel Üprus sõnas, et tegu oli hea kogemusega: "Uues keskkonnas on asjad alati veidi teistmoodi. Sel aastal sattus mulle ka väga põnev mäng, kus oli palju võitlust. Käisin Soomes juba teist aastat ja ma arvan, et saadud kogemused on tulnud palju kasuks."

Projekt jätkub juba uuel jalgpallihooajal. "Seni on tagasiside olnud mõlemalt poolt positiivne, mistõttu soovime vahetusprogrammiga kindlasti edasi minna," ütles Hannes Kaasik.