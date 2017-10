Artur Pika üleminek Fleetwoodi võib toimuda jaanuaris

Murdmaasuusatajad ehk Team Haanja peab suusaliidu ettevalmistatud lepingut arusaamatuks ning süüdistab liitu toetusrahade kinnihoidmises, suusaliit seevastu kinnitab, et leping on nendesamade sportlastega läbi arutatud kompromissi tulemus.

Viimati Pikk esimese ropsuga koondisekutset ei saanud, nüüd aga küll. "Võib-olla see mäng, mis ma Küprose vastu mängisin, näitas treenerile, et olen end heas vormis hoidnud. Kui Eesti koondist vaja aidata, siis ma olen alati valmis," kinnitas ta.

"Fleetwoodil oli veel vaja oma vasakkaitsja maha müüa, et ma saaksin nendega liituda ja mängida. Kõik oli okei, aga praeguse seisuga on see jaanuarisse lükatud."

Augusti viimasel päeval Valgevene jalgpalliklubiga Barõssavi BATE-ga lõpparve teinud Artur Pikk uue koduklubi otsimisega ei kiirusta, eesmärk on siirduda Inglismaale Fleetwood Towni, ja see võib praeguse seisuga toimuda alles jaanuaris.

