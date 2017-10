Peatreenerina jätkav Tiit Sokk andis täna lepingule allkirja

"Teatavasti toimuvad koondisemängud akendena ja ettevalmistusperiood on lühike, mistõttu suuri muudatusi teha ei saa. Meeskonna põhituumik jääb samaks, kuid ei saa välistada, et näeme koosseisus mõningaid vangerdusi. Tegemist on ikkagi maailmameistrivõistluste valikmängudega, peame olema tähtsaks tsükliks valmis," sõnas Sokk alaliidu pressiteate vahendusel.

