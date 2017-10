Kurbase klubi hiilgavalt kolmeseid tabanud tiimi vastu ei saanud

"Ma arvan, et sel hooajal ei võida Komarnos paljud võistkonnad, eriti kui nad tabavad kolmepunktiviskeid 70-protsendiliselt," kommenteeris Levice peatreener Teo Hojc pärast mängu ja lisas, et pole midagi sellist veel oma karjääri jooksul kogenud.

