Tänak: nii meie kui insenerid on õppinud autot paremini tundma

Tänaku sõnul auto seadistuses pooleteise kuuga erilisi muudatusi pole tehtud. "Tegime ühe päeva ainult asfalditesti, aga üldiselt aasta lõpp on läinud vähe lihtsamaks - nii meie kui ka insenerid on õppinud autot paremini tundma. Nii on juba lihtsam ralli ajaks autole seadistust teha."

"Nüüd on uus nädalavahetus, uued olud ja ilmselgelt uus ralli. Tuleb vaadata, mis see toob. Saksamaalt ei ole väga midagi kaasa võtta."

"Tunne on teistmoodi. Tulla Saksamaa rallilt võiduga siia. Eks see oli suhteliselt pikka aega tagasi. Isegi väga ei mäleta enam," lausus Tänak ERR-ile.

Ott Tänak (Ford) sõnas enne Kataloonia MM-rallilt, et võrreldes Saksamaaga on olukord teistsugune.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel