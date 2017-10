Jekaterina Patjuk debüteerib maratonis

"Sel ajal on seal parajalt soe. Rada on ka hea ning tasane," vastas Patjuk ajakirja Jooksja Jooksuportaali küsimusele, miks ta otsustas just Valencias oma maratonidebüüdi teha. Teine põhjus seisneb selles, et järgmise aasta märtsis peetakse poolmaratoni maailmameistrivõistlused justnimelt Valencias ja osaliselt samal rajal, kus joostakse novembris maratoni.

Pääsu tuleva aasta 24. märtsil toimuvale poolmaratoni MM-ile on Jekaterina Patjuk omale juba taganud, sest norm 1:17 sai tal täidetud SEB Tallinna Maratoni raames joostud poolmaratonil, mille võitis ajaga 1:15.17. Meeste norm poolmaratoni MM-il on 1:06. Eesti sportlastest on selle täitnud Roman Fosti (1:04.52) ja Tiidrek Nurme (1:05.15).

Patjuk alustas maratoniks ettevalmistust juba märtsis-aprillis, kui hakkas pärast vigastusest paranemist taas treenima. Maratoni soovitas Patjukil proovida treener Harry Lemberg. Millist tulemust Patjuk esimesel maratonil joosta tahab, seda ei hakanud ta pakkuma.

"Esimene asi on maraton ära proovida. Kui tuleb hea aeg on hästi, kuid esialgu lähen siiski proovima," ütles Patjuk. See, et ta maratonile keskendub, ei tähenda sugugi, et staadionijooksudega on nüüd ühelpool. "Staadionil tahan ikka ka võistelda, et head kiirust säilitada," lubas Patjuk.