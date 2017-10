Endine pargisõidu valitsejanna kuulutas karjääri lõppenuks

Kanadalanna on terve karjääri vaevelnud vigastuste käes, kuid otsutavaks said pea- ja kaelaprobleemid. "Otsustasin lõpuks, et mu pea on see piir, kust ma edasi ei lähe," kirjutas Turski CBC Sportsile. "On hetk anda endale võimalus paraneda, et hakata seejärel pürgima oma muude unistuste ja kirgede poole."

Montrealist pärit Turski oli karjääri jooksul pidevalt hädas ka põlvega, mida tal opereeriti koguni neli korda. Tänavu jaanuaris peetud X-Mängudel kukkus ta pargisõidu kvalifikatsioonis ega jõudnud pjedestaalile ka Big Airi hüpetes.

Halvasti käis kanadalanna käsi ka Sotši taliolümpial, kus esimesel kvalifikatsioonilaskumisel tuli õlg liigesest välja ja teisel korral ei suutnud ta finišini sõita.

Probleemidest hoolimata tuli ta 2013. aastal ala maailmameistriks ning võitis aastatel 2010-2014 koguni neljal korral X-Mängud.