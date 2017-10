ERR.ee video | Kes Klavanit Inglismaa kõrgliigas kõige rohkem üllatas?

Inglismaa jalgpalli kõrgliigasse on jõudnud vaid kaks eestlast – kauaaegne Eesti koondise väravavaht, praegune väravavahtide treener Mart Poom ja koondise kapten Ragnar Klavan. ERR-i palvel rääkisid mehed teineteisele enda kogemustest Premier League’is. Seeria teises osas uuris Poom Klavanilt, kelle vastu on tal olnud Inglismaal kõige raskem mängida.

Poom siirdus Inglismaale 1994. aastal Portsmouthi ridadesse, veel mängis ta Derby Countys, Sunderlandis ja Arsenalis ning karjääri lõpetas ta Watfrodis. Klavan kuulub 2016. aasta suvest Liverpooli koosseisu.

"Kes on sul olnud kõige raskem vastane ründajatest, kellega tunned, et pead kogu aeg olema sada protsenti? Kes on kõige rohkem valmistanud peavalu?" uuris Poom.

"Kõige suurem üllatus oli minu jaoks Peter Crouch. Kui sa vaatad seda inimest, vaatad talle peale, siis tegelikult ei peaks olema jalgpallur," muigas Klavan. "Aga see tehniline pagas, mis tal on, see kiirus ja sellises vanuses – mis ta on, 36 vist vähemalt? –, oli minu jaoks väga-väga suur üllatus, kui mängisin tema vastu."

"Praegusel hetkel minu jaoks number üks on [Sergio] Agüero. Vaatad küll, et nagu väike poiss, aga ta on kehaliselt tugev, ta on kiire, tehniline. Näeb väljakut, tal on nina väravalöömiseks olemas. Mul on tema vastu olnud kõige raskem mängida," lisas Klavan.

"Kes teil Liverpoolis kõige tugevama löögiga on ja kes on kõige kiirem?" jätkas Poom küsitlemist. "Äkki oled ise?"

"Võib-olla pika palli löömisega," naeris Klavan.

"Kõige parem vasak jalg on sul kindlasti?" arvas Poom.

"Seda küll," vastas Klavan. "Ma arvan, et kõige tugevam.... kui tugevus ja täpsus kokku panna, siis on [Philippe] Coutinho, aga tal tuleb see nii naturaalselt välja. Sa näed, et inimene ei pinguta, kui ta neid lööke teeb või pikka palli annab, see tuleb tal nii loomulikult. Aga kiiruses on viimaste aastatega neid rakette sinna soetatud, nagu [Sadio] Mane, [Mohamed] Salah ja nüüd [Alex] Oxlade-Chamberlain. Ma ei teagi, keda kõige kiiremaks liigitada. Jään praegu vastuse võlgu nende kolme suhtes, eks peab veel vaatama, kuidas nad minu vastu mängivad."

***

