Eesti U-17 koondis alistus Hollandile 0:9

Eesti koondise lohutuseks võib öelda, et senisel valikturniiril on korduvalt nähtud ka enam kui kümneväravalisi võite, seejuures Hispaania sai Montenegrost jagu lausa 22:0.

Turniiri 0:8 kaotusega Tšehhile kaotanud Eestil on jäänud pidada nüüd veel vaid kohtumine Türgiga, kes on samuti kaks esimest mängu kaotanud, aga mitte nii suurelt: Hollandile jäädi alla 0:3 ja Tšehhile 1:2.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel