Eesti hokitalent seob tuleviku Soome koondisega

Möldrit on korduvalt soovitud kaasata ka eri vanuseklasside Eesti esindustesse, ent ta on alati vastanud keeldumisega. "Hokis kehtivate reeglite järgi ei saa neli aastat pärast ühe riigi esindamist teise juurde minna," sõnas Mölder Postimehele . "Olen otsustanud, et sihin kõrgemale ja pürgin Soome koondisse."

