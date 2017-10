Halb uudis Citroenile? Peugeot panustab koos Loebiga rallikrossi MM-sarja

Rallikrossi MM-sarja eestvedajat Paul Bellamyd aga valitsevad kahetised tunded. "Meil on hea meel, et Peugeot ja Loeb suhtuvad meie sarja tulevikus veelgi tõsisemalt, kuid kahju, et Ford tagasi tõmbub," nentis Bellamy. "Loodetavasti teeme tulevikus taas koostööd."

Viimasel aja on spekuleeritud, et üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb võib tuleval hooajal taasliituda üksikuteks etappides Citroeniga.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel